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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:47
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:37
Вот скажите: при святом Яныче были низкие тарифы и высокие зарплаты, но олигархи вывели глупый народ на Майдан. Сейчас зарплаты упали, а тарифы выросли. Но народ никогда не выйдет сам, пока кому-то, кому выгодно, не проплатит новый Майданс. Люди будут платить, кто сможет, остальные разъедутся из страны.
Единственная причина поднимать тарифы - пустой бюджет. Ведь Украина добывает газа в объемах достаточных для потребностей народа и производства. Согласно конституции все ресурсы Украины, в том числе газ, являются собственностью народа. Потому поднятие выше цен, которые были при Яныче, просто очередное надругательство над туалетной бумагой для власть имущих, которая называется конституция Украины.
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:39
Отталкиваясь от личной статистики согласно которой знаю, что многие семьи переехали по разным городам России, ситуативно обширнее проанализировал увеличение роста населения некоторых городов России в период 2012-2017 годов. Так вот во многих из них Хабаровск, Южно-Сахалинск, Тюмень, Воронеж, Саратов, Краснодар и др. численность в этот период быстро возрастает.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:01
Ваши комментарии похожи на сладкие сказки на ночь.
Какой бизнес будет чухаться, если монополизация большинства отраслей экономики уничтожает конкуренцию не только за потребителя, но и за работника!
Население не может купить тепло по рыночной цене, сформированной несколькими поставщиками, как и не может найти работу на рыночных условиях оплаты в условиях конкуренции работодателей. Почему?
Потому что ни на одном, ни на другом рынке нет конкуренции ни за персонал, ни за потребителей.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 00:59
Решил подработать на каникулах?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 02:59
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
... не везде.. в Западных областях был рост.. небольшой 0,1-0,2% но был..но в любом случае стоит полнимать одно - территория без населения это не государство. Керманычи не понимают - реХформы ради реХформ никому не нужны. Зачем рыночная цена на газ если все потребители просто сбегут из страны? Кому коммуналку поднимать? Пенсам, воякам и полицаям? Прокурорским и чиновникам? Но они ничего не производят - это все равно как перекладывать деньги с кармана в карман - больше не станет. Какое то время хватит денег с распродажи территорий а потом конец...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 03:00
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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