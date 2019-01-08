Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:52

lapay

У Вас на одной странице - всё зависит не от вклады, а от населения, оно выбирает владу.

На другой - стогин пересичных никого не волнует.



Не понимаю...

Неужто не видно, что население имеет возможность выбирать только из предложенного ему.

Кем?

Власть имущими.



То есть выбор по сути -- профанация.

Точнее лишь легитимизация самих власть имущих.

Власть имущих, которые сами!!! в тот или иной способ получили в руки рычаги управления и влияния, конкурируя между собой.



Выборы -- лишь легитимизация части можновладцив в официальный статус победителя.



А ещё есть манипуляция избирателем...

То есть по сути народ играет с наперсточником - властью.



Проще, с какого боку ни смотри, а народ -- жертва...

Поэтому основная ответственность уж точно не на нём.