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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:50

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  Волгарь написав:160 млн. человек, т.е. на 1/12 больше, чем население РСФСР в начале 90-х.

Мабуть китайці все лізуть і лізуть. )))
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:52

lapay
У Вас на одной странице - всё зависит не от вклады, а от населения, оно выбирает владу.
На другой - стогин пересичных никого не волнует.

Не понимаю...
Неужто не видно, что население имеет возможность выбирать только из предложенного ему.
Кем?
Власть имущими.

То есть выбор по сути -- профанация.
Точнее лишь легитимизация самих власть имущих.
Власть имущих, которые сами!!! в тот или иной способ получили в руки рычаги управления и влияния, конкурируя между собой.

Выборы -- лишь легитимизация части можновладцив в официальный статус победителя.

А ещё есть манипуляция избирателем...
То есть по сути народ играет с наперсточником - властью.

Проще, с какого боку ни смотри, а народ -- жертва...
Поэтому основная ответственность уж точно не на нём.
detroytred
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