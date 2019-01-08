Мабуть китайці все лізуть і лізуть. )))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:50
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:52
lapay
У Вас на одной странице - всё зависит не от вклады, а от населения, оно выбирает владу.
На другой - стогин пересичных никого не волнует.
Не понимаю...
Неужто не видно, что население имеет возможность выбирать только из предложенного ему.
Кем?
Власть имущими.
То есть выбор по сути -- профанация.
Точнее лишь легитимизация самих власть имущих.
Власть имущих, которые сами!!! в тот или иной способ получили в руки рычаги управления и влияния, конкурируя между собой.
Выборы -- лишь легитимизация части можновладцив в официальный статус победителя.
А ещё есть манипуляция избирателем...
То есть по сути народ играет с наперсточником - властью.
Проще, с какого боку ни смотри, а народ -- жертва...
Поэтому основная ответственность уж точно не на нём.
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