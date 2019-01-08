Мабуть китайці все лізуть і лізуть. )))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:50
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:52
lapay
У Вас на одной странице - всё зависит не от вклады, а от населения, оно выбирает владу.
На другой - стогин пересичных никого не волнует.
Не понимаю...
Неужто не видно, что население имеет возможность выбирать только из предложенного ему.
Кем?
Власть имущими.
То есть выбор по сути -- профанация.
Точнее лишь легитимизация самих власть имущих.
Власть имущих, которые сами!!! в тот или иной способ получили в руки рычаги управления и влияния, конкурируя между собой.
Выборы -- лишь легитимизация части можновладцив в официальный статус победителя.
А ещё есть манипуляция избирателем...
То есть по сути народ играет с наперсточником - властью.
Проще, с какого боку ни смотри, а народ -- жертва...
Поэтому основная ответственность уж точно не на нём.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:29
Я тоже прошу прощения, но додумывать за меня не стоит. Я сказал ровно то, что хотел сказать, и логика нигде не нарушена:
потеря рабочих мест запускает сразу 2 негативных механизма - трудовую эмиграцию и монополизацию внутреннего рынка работодателей
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:32
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Монополізм там, де ціни вищі ринкових. Якщо нижче, то це не монополізм, а халява.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:37
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Не хвилює кредиторів.
Ніфіга собі - жертва. Вибирали тих, хто обіцяв халяву (і знову вибирають), ті, щоб виконати обіцянки, понабирались кредитів, а зараз треба платити, а у відповідь:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:49
Не откладывая в долгий ящик узнал у одноклассников работающих в Магадане на "Полиметалле", каждый месяц приезжают новые украинцы к ним на работу, многие уже забирают семьи. Это заметно по детям в школе. Так Магадан это не ближний свет.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:59
Оскільки міграція - це і є 1 із варіантів вибору роботодавця - тому слово монополізм тут взагалі не прийнятно. Навіть, якщо Ви використовуєте слово монополізм по відношенню до конкретної території - то ніхто працівникам не заважає змінити територію. І в такому випадку - колишній монополіст, або залишиться без працівників, або покращить умови для них, щоб було кому виконувати його забаганки. От і виходить - що перше нівелює друге.
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