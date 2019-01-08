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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:50

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  Волгарь написав:160 млн. человек, т.е. на 1/12 больше, чем население РСФСР в начале 90-х.

Мабуть китайці все лізуть і лізуть. )))
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:52

lapay
У Вас на одной странице - всё зависит не от вклады, а от населения, оно выбирает владу.
На другой - стогин пересичных никого не волнует.

Не понимаю...
Неужто не видно, что население имеет возможность выбирать только из предложенного ему.
Кем?
Власть имущими.

То есть выбор по сути -- профанация.
Точнее лишь легитимизация самих власть имущих.
Власть имущих, которые сами!!! в тот или иной способ получили в руки рычаги управления и влияния, конкурируя между собой.

Выборы -- лишь легитимизация части можновладцив в официальный статус победителя.

А ещё есть манипуляция избирателем...
То есть по сути народ играет с наперсточником - властью.

Проще, с какого боку ни смотри, а народ -- жертва...
Поэтому основная ответственность уж точно не на нём.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:29

  jeugen написав:Я прошу вибачення, але я вас не розумію: - то вели бесіду про міграцію працездатного населення, - то про відсутність конкуренції на риинку праці.
Взагалі-то ви самі себе запутали.


Я тоже прошу прощения, но додумывать за меня не стоит. Я сказал ровно то, что хотел сказать, и логика нигде не нарушена:

потеря рабочих мест запускает сразу 2 негативных механизма - трудовую эмиграцию и монополизацию внутреннего рынка работодателей
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:32

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  zРадио написав:Какой бизнес будет чухаться, если монополизация большинства отраслей экономики уничтожает конкуренцию не только за потребителя, но и за работника!

Население не может купить тепло по рыночной цене, сформированной несколькими поставщиками, как и не может найти работу на рыночных условиях оплаты в условиях конкуренции работодателей. Почему?

Потому что ни на одном, ни на другом рынке нет конкуренции ни за персонал, ни за потребителей.

Монополізм там, де ціни вищі ринкових. Якщо нижче, то це не монополізм, а халява. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:37

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  detroytred написав:У Вас на одной странице - всё зависит не от вклады, а от населения, оно выбирает владу.
На другой - стогин пересичных никого не волнует...

Не хвилює кредиторів.
  detroytred написав:Выборы -- лишь легитимизация части можновладцив в официальный статус победителя.

А ещё есть манипуляция избирателем...
То есть по сути народ играет с наперсточником - властью.

Проще, с какого боку ни смотри, а народ -- жертва...
Поэтому основная ответственность уж точно не на нём.

Ніфіга собі - жертва. Вибирали тих, хто обіцяв халяву (і знову вибирають), ті, щоб виконати обіцянки, понабирались кредитів, а зараз треба платити, а у відповідь:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:49

  Волгарь написав:Вообще-то совсем недавно справедливо очень нелюбимый на форуме подполковник назвал цифру наличного населения РФ (с учетом гастарбайтеров), которую я уже приводил много раз -160 млн. человек, т.е. на 1/12 больше, чем население РСФСР в начале 90-х.

Не откладывая в долгий ящик узнал у одноклассников работающих в Магадане на "Полиметалле", каждый месяц приезжают новые украинцы к ним на работу, многие уже забирают семьи. Это заметно по детям в школе. Так Магадан это не ближний свет.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:59

  zРадио написав:
  jeugen написав:Я прошу вибачення, але я вас не розумію: - то вели бесіду про міграцію працездатного населення, - то про відсутність конкуренції на риинку праці.
Взагалі-то ви самі себе запутали.

Я тоже прошу прощения, но додумывать за меня не стоит. Я сказал ровно то, что хотел сказать, и логика нигде не нарушена:
потеря рабочих мест запускает сразу 2 негативных механизма - трудовую эмиграцию и монополизацию внутреннего рынка работодателей

Оскільки міграція - це і є 1 із варіантів вибору роботодавця - тому слово монополізм тут взагалі не прийнятно. Навіть, якщо Ви використовуєте слово монополізм по відношенню до конкретної території - то ніхто працівникам не заважає змінити територію. І в такому випадку - колишній монополіст, або залишиться без працівників, або покращить умови для них, щоб було кому виконувати його забаганки. От і виходить - що перше нівелює друге.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:04

lapay
Пересичный дворник, слесарь, лётчик и т.д. - не может разобраться что халява, а что нет.
Он не специалист...
Аргументы же своих позиций-обещаний наперсточники приводят все.


Вы ошибаетесь!
Власти берут кредиты отнюдь не для выполнения обещаний.
А в большей степени для удержания себя во власти.

На пересичных и на страну им как-то побоку))
Иначе бы проводили реформы сами, а не под давлением кредиторов.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:15

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  detroytred написав:Вы ошибаетесь!
Власти берут кредиты отнюдь не для выполнения обещаний.
А в большей степени для удержания себя во власти.

На пересичных и на страну им как-то побоку))
Иначе бы проводили реформы сами, а не под давлением кредиторов.

Частково так, але ж хто винен, що люди з радістю беруть пакети, як в італійському фільмі? Ну, а реформи робити самим проти себе якось дивно. Навіщо знімати недоторканість, змінювати виборчу систему, запускати антикорупційну систему, якщо без цього живеться краще, адже пересічні теж не хочуть реформ, які роблять їх життя гірше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:30

lapay
Почему бы пересичным не брать пакеты? Они тоже не хотят против себя, как и можновладци.

О том и речь, что разорвать этот круг могут лишь отцы-основатели или внешнее влияние.
То есть власть имущие.
На них ответственность.

Ну и порядочность, приоритет интересов общества-страны легче позволить себе может миллиардер, чем пересичный от зарплаты-до-зарплаты.
detroytred
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