Міліардер теж не вільний, як і бомж. В нього є бізнес, партнери, друзі, партія, якщо він пішов в політику, конкуренти, врешті-решт.
В наших умовах тільки зовнішній тиск, поки ми ще слабенькі і потребуємо кредитів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:36
Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
Міліардер теж не вільний, як і бомж. В нього є бізнес, партнери, друзі, партія, якщо він пішов в політику, конкуренти, врешті-решт.
В наших умовах тільки зовнішній тиск, поки ми ще слабенькі і потребуємо кредитів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:50
lapay
Богатые тоже плачут))
Разумеется.
Но бедные плачут больше.
Кредиторы ... у них цель - по средствам. Не процветание-развитие, а лишь по средствам.
Этого мало..
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