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Україна пообіцяла МВФ з
травня підвищити ціни на газ

Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:36

Re: Україна пообіцяла МВФ з травня підвищити ціни на газ

  detroytred написав:О том и речь, что разорвать этот круг могут лишь отцы-основатели или внешнее влияние.
То есть власть имущие.
На них ответственность.

Ну и порядочность, приоритет интересов общества-страны легче позволить себе может миллиардер, чем пересичный от зарплаты-до-зарплаты.

Міліардер теж не вільний, як і бомж. В нього є бізнес, партнери, друзі, партія, якщо він пішов в політику, конкуренти, врешті-решт.
В наших умовах тільки зовнішній тиск, поки ми ще слабенькі і потребуємо кредитів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:50

lapay
Богатые тоже плачут))

Разумеется.
Но бедные плачут больше.

Кредиторы ... у них цель - по средствам. Не процветание-развитие, а лишь по средствам.

Этого мало..
detroytred
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