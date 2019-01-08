У 2018 році майже кожен третій проданий у Норвегії новий автомобіль був електрокаром.
Дивися повний текст У 2018 році Норвегія стала світовим лідером з продажу електромобілів.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:23
У 2018 році Норвегія стала світовим лідером з продажу...
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Дивися повний текст У 2018 році Норвегія стала світовим лідером з продажу електромобілів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:23
В странах с самым холодным климатом такие большие продажи электрокаров, Вот что бесплатные стоянки делают
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