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У 2018 році Норвегія стала
світовим лідером з продажу...

У 2018 році Норвегія стала світовим лідером з продажу...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:23

У 2018 році Норвегія стала світовим лідером з продажу...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році майже кожен третій проданий у Норвегії новий автомобіль був електрокаром.

Дивися повний текст У 2018 році Норвегія стала світовим лідером з продажу електромобілів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:23

В странах с самым холодным климатом такие большие продажи электрокаров, Вот что бесплатные стоянки делают
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:17

Продажи автомобилей на разных видах топлива в Норвегии в одной картинке
Электромобили составили 57,5% от всех продаж автомобилей в декабре.

Зображення

https://elektrovesti.net/64016_prodazhi-avtomobiley-na-raznykh-vidakh-topliva-v-norvegii-v-odnoy-kartinke
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