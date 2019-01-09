В Україні з'являться нові турецькі автобуси

Додано: Чет 10 січ, 2019 10:39
От цікаво. Трамваї - ПЕСА, Автобуси - МАЗ або Гульдур. Поїзди - ЖЄ. А рівень ВВП країни не дає можливості підвищувати офіціальні з/п.
Всі національні виробники(БОГДАН, ЕЛЕКТРОН, ...) скаржаться, що купують закордонне, а самі, виходить, навіть пальцем не пошевелять, аби впродавати свою техніку.
Згадується випадок, коли ми, ще до 13-го року збиралися ввести в парк ВАЗи. І для прорахунку доцільності купівлі та утримання цих автомобілів - запросили у дилера інтервали та вартості ТО. На що отримали відповідь від технічного директора дилерського центру (зараз вже не згадаю назву) - "ми не в Германії, щоб виконувати подібні розрахунки". Звісно, ми більше не розглядали автомобілі, які не зможуть доїхати до Германії.