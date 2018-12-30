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На "теплі кредити" в регіонах
виділили вже 100 млн грн

На "теплі кредити" в регіонах виділили вже 100 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42

На "теплі кредити" в регіонах виділили вже 100 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Понад 100 млн грн вже виділено на місцеві програми здешевлення "теплих кредитів" в 2019 році.

Дивися повний текст На \"теплі кредити\" в регіонах виділили вже 100 млн грн.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42

А кто проверяет действительно ли кредит был использован на энергоэффективность. Или просто использовали схему кредитования, а государство банально выбросило деньги?
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