Понад 100 млн грн вже виділено на місцеві програми здешевлення "теплих кредитів" в 2019 році.
Дивися повний текст На \"теплі кредити\" в регіонах виділили вже 100 млн грн.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42
На "теплі кредити" в регіонах виділили вже 100 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На \"теплі кредити\" в регіонах виділили вже 100 млн грн.
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:42
А кто проверяет действительно ли кредит был использован на энергоэффективность. Или просто использовали схему кредитования, а государство банально выбросило деньги?
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