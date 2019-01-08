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ЄС планує запустити механізм обходу американських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 січ, 2019 10:55
Пропонуємо до обговорення:
Держави-члени Євросоюзу закінчують роботу над створенням «механізму спеціального призначення», який дозволить європейським компаніям розраховуватись з іранськими в обхід санкцій США.
Дивися повний текст ЄС планує запустити механізм обходу американських санкцій проти Ірану на початку 2019 року
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:55
Якось світ котиться в прірву:
- СНГ - окремо;
- Європа - окремо;
- Китай - окремо;
- США - окремо;
- Всі інші - в просаку.
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