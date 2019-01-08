Безпілотні поїзди планують ввести в експлуатацію у 2022 році на залізничній лінії, що зв'язує Пекін і Чжанцзякоу в провінції Хебей на півночі Китаю.
Дивися повний текст Китай планує запустити безпілотні високошвидкісні поїзди.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10
Китай планує запустити безпілотні високошвидкісні поїзди
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Дивися повний текст Китай планує запустити безпілотні високошвидкісні поїзди.
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10
В Китаї велика кількість безробітніх. А вони тестують безпілотні поїзди.
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