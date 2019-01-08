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Китай планує запустити
безпілотні високошвидкісні поїзди

Китай планує запустити безпілотні високошвидкісні поїзди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10

Китай планує запустити безпілотні високошвидкісні поїзди

Пропонуємо до обговорення:
Безпілотні поїзди планують ввести в експлуатацію у 2022 році на залізничній лінії, що зв'язує Пекін і Чжанцзякоу в провінції Хебей на півночі Китаю.

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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:10

В Китаї велика кількість безробітніх. А вони тестують безпілотні поїзди.
jeugen
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