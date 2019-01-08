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У "Нафтогазі" розповіли,
як дізнатися реальну кількість...

У "Нафтогазі" розповіли, як дізнатися реальну кількість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:10

У "Нафтогазі" розповіли, як дізнатися реальну кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як дізнатися реальну кількість отримувачів субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:10

Що він курить? Яка верифікація. Людей з субсидім вже так вирифікавали що далі нікуди. Якщо вони на горі привикли красти міліони то непотрібно по собі судити інших
Дикий не Дикий
 
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