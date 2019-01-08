Про це заявив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як дізнатися реальну кількість отримувачів субсидій.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:10
У "Нафтогазі" розповіли, як дізнатися реальну кількість...
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Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" розповіли, як дізнатися реальну кількість отримувачів субсидій.
Додано: Чет 10 січ, 2019 12:10
Що він курить? Яка верифікація. Людей з субсидім вже так вирифікавали що далі нікуди. Якщо вони на горі привикли красти міліони то непотрібно по собі судити інших
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