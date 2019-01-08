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У 2018 році відновлювані
джерела в Німеччині виробили...

У 2018 році відновлювані джерела в Німеччині виробили...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:15

У 2018 році відновлювані джерела в Німеччині виробили...

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік частка «зеленої» електроенергії у загальній електрогенерації Німеччини зросла на 4,3 % порівняно із 2017 роком і склала 40%.

Дивися повний текст У 2018 році відновлювані джерела в Німеччині виробили більше електроенергії, ніж вугільні ТЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:15

А в нашей стране государства все больше, а смысла все меньше
Moimir
 
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