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Що важливо знати
про кредитні картки

Що важливо знати про кредитні картки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:27

Що важливо знати про кредитні картки

Пропонуємо до обговорення:
9 речей, які повинен знати кожен просунутий користувач кредиток.

Дивися повний текст Що важливо знати про кредитні картки.
R2
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