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Honda створила високоефективні
батареї для електромобілів

Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32

Honda створила високоефективні батареї для електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Honda за допомогою кількох сторонніх підрядників створила високоефективні фторид-іонні батареї нового типу для електромобілів. Про це повідомляє журнал Science.

Дивися повний текст Honda створила високоефективні батареї для електромобілів.
R2
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anton_gms
 
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Москалям тоді капець. Скоріше би.
lpav09
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