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Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Honda за допомогою кількох сторонніх підрядників створила високоефективні фторид-іонні батареї нового типу для електромобілів. Про це повідомляє журнал Science.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:07
Москалям тоді капець. Скоріше би.
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