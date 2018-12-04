Компанія Honda за допомогою кількох сторонніх підрядників створила високоефективні фторид-іонні батареї нового типу для електромобілів. Про це повідомляє журнал Science.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32
Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
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Дивися повний текст Honda створила високоефективні батареї для електромобілів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:12
Re: Honda створила високоефективні батареї для електромобілі
Там, замість літію, набагато більш дорожчі рідкоземельні метали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:06
Примерно пол года назад анонсировали, что Honda выпустит в этом году Jazz на электротяге за 15 т., вот это я жду, чтобы принять как вариант замены нынешнего авто.
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