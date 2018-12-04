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Honda створила високоефективні
батареї для електромобілів

Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32

Honda створила високоефективні батареї для електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Honda за допомогою кількох сторонніх підрядників створила високоефективні фторид-іонні батареї нового типу для електромобілів. Про це повідомляє журнал Science.

Дивися повний текст Honda створила високоефективні батареї для електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32

Чекаємо)
anton_gms
 
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Москалям тоді капець. Скоріше би.
lpav09
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:12

Re: Honda створила високоефективні батареї для електромобілі

Там, замість літію, набагато більш дорожчі рідкоземельні метали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:06

Примерно пол года назад анонсировали, что Honda выпустит в этом году Jazz на электротяге за 15 т., вот это я жду, чтобы принять как вариант замены нынешнего авто.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:19

anton_gms Гляньте за окно и оцените эффективность этих батарей при актуальной температуре! Даже традиционные аккумуляторы с понижением температуры очень сильно теряют в емкости... Хотя, конечно - жизнь покажет. Но!!! Новости о "принципиально новых батарейках" чуть-ли не каждую неделю проскакивают, вот только результаты пока не очевидны.
Radon
 
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