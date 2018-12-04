Компанія Honda за допомогою кількох сторонніх підрядників створила високоефективні фторид-іонні батареї нового типу для електромобілів. Про це повідомляє журнал Science.
Дивися повний текст Honda створила високоефективні батареї для електромобілів.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:32
Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Honda створила високоефективні батареї для електромобілів.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:12
Re: Honda створила високоефективні батареї для електромобілі
Там, замість літію, набагато більш дорожчі рідкоземельні метали.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:06
Примерно пол года назад анонсировали, что Honda выпустит в этом году Jazz на электротяге за 15 т., вот это я жду, чтобы принять как вариант замены нынешнего авто.
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:19
anton_gms Гляньте за окно и оцените эффективность этих батарей при актуальной температуре! Даже традиционные аккумуляторы с понижением температуры очень сильно теряют в емкости... Хотя, конечно - жизнь покажет. Но!!! Новости о "принципиально новых батарейках" чуть-ли не каждую неделю проскакивают, вот только результаты пока не очевидны.
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:48
Элементарная химия...
Фторид чего?
Ион тоже чего-то....
В данном случае речь может идти про лантан-фторидные. Которые лучше лития раза в полтора-два(а не 10). И при этом лантан в 120 раз дороже лития.
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:02
согласен. того что они работают при комнатной температуре не достаточно. Необходимо чтобы они работали и при отрицательных температурах.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 19:17
У литий-титанаток до -20С нормальный режим (-5% снижения характеристик), как-то (плохо) работают вплоть до -50С. Но тяжелые, примерно по весу как никелевые.
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