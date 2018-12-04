Honda створила високоефективні батареї для електромобілів

шикарно! давно жду, когда же будут конкурентные источники питания.
слишком давно уже на литий-ионе засиделись.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:41
Re: Honda створила високоефективні батареї для електромобілі
шикарно! давно жду, когда же будут конкурентные источники питания.
слишком давно уже на литий-ионе засиделись.
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:07
AlifeSoft, а где в статье говорится про "литий-титанаток"? или лишь бы высказаться?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:37
Инженеры хонда на сегодняшний день делают лучшие гибриды и плагин гибриды ,лично сам убедился юзая уже два года все модели гибридных аккордов ,и обьем продаж этих машин в Америке -говорит сам за себя ,так что нет сомнения что этот бренд в ближайшее время покажет интересные авто с отличными характеристиками.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 03:05
Я о том, что всепогодные аккумуляторы с приемлемой емкостью есть. Их можно использовать для того же городского электротранспорта, особенно с их способностью зарядки до 80% за 6 минут(примерно как бензин залить в бак). Постоял на конечной 6 минут и залил энергии на маршрут.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:15
Интересно посмотреть на зарядки 0,5-1 МегаВт на каждой конечной станции и аккумуляторы, способные заряжаться так быстро.
Хорошо бы с физикой и математикой дружить, а не просто с циферками.
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