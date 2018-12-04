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Honda створила високоефективні
батареї для електромобілів

Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:41

Re: Honda створила високоефективні батареї для електромобілі

шикарно! давно жду, когда же будут конкурентные источники питания.
слишком давно уже на литий-ионе засиделись.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:07

AlifeSoft, а где в статье говорится про "литий-титанаток"? или лишь бы высказаться?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:37

Инженеры хонда на сегодняшний день делают лучшие гибриды и плагин гибриды ,лично сам убедился юзая уже два года все модели гибридных аккордов ,и обьем продаж этих машин в Америке -говорит сам за себя ,так что нет сомнения что этот бренд в ближайшее время покажет интересные авто с отличными характеристиками.
carsmazur
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 03:05

  RomanTik написав:AlifeSoft, а где в статье говорится про "литий-титанаток"? или лишь бы высказаться?


Я о том, что всепогодные аккумуляторы с приемлемой емкостью есть. Их можно использовать для того же городского электротранспорта, особенно с их способностью зарядки до 80% за 6 минут(примерно как бензин залить в бак). Постоял на конечной 6 минут и залил энергии на маршрут.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:15

  AlifeSoft написав:
  RomanTik написав:AlifeSoft, а где в статье говорится про "литий-титанаток"? или лишь бы высказаться?


Я о том, что всепогодные аккумуляторы с приемлемой емкостью есть. Их можно использовать для того же городского электротранспорта, особенно с их способностью зарядки до 80% за 6 минут(примерно как бензин залить в бак). Постоял на конечной 6 минут и залил энергии на маршрут.


Интересно посмотреть на зарядки 0,5-1 МегаВт на каждой конечной станции и аккумуляторы, способные заряжаться так быстро. :D
Хорошо бы с физикой и математикой дружить, а не просто с циферками.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:26

  AlifeSoft написав:
  RomanTik написав:AlifeSoft, а где в статье говорится про "литий-титанаток"? или лишь бы высказаться?


Я о том, что всепогодные аккумуляторы с приемлемой емкостью есть. Их можно использовать для того же городского электротранспорта, особенно с их способностью зарядки до 80% за 6 минут(примерно как бензин залить в бак). Постоял на конечной 6 минут и залил энергии на маршрут.

а я о том что здесь обсуждаются аккумуляторы описанные в статье. будет статья про тантанатные - там и пишите. а то напоминаете фаната яблока в теме про андроид ))).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:31

  Кузя написав:Интересно посмотреть на зарядки 0,5-1 МегаВт на каждой конечной станции и аккумуляторы, способные заряжаться так быстро. :D
Хорошо бы с физикой и математикой дружить, а не просто с циферками.


Вы их не только посмотреть, но и купить уже в Украине можете, дороговаты, конечно, но есть.
http://greent.com.ua/akkumulyatory/akku ... -titanate/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:29

  AlifeSoft написав:
  Кузя написав:Интересно посмотреть на зарядки 0,5-1 МегаВт на каждой конечной станции и аккумуляторы, способные заряжаться так быстро. :D
Хорошо бы с физикой и математикой дружить, а не просто с циферками.


Вы их не только посмотреть, но и купить уже в Украине можете, дороговаты, конечно, но есть.
http://greent.com.ua/akkumulyatory/akku ... -titanate/


Удельная емкость литий-титанатных аккумуляторов небольшая
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BE%D1%80
а значит весить для легкового авто будет под тонну! Ресурс в 30000 циклов при таком режиме заряда так же вызывает большие сомнения - вряд ли его кто то на сегодняшний день смог проверить.
А зарядные МегаВт - станции тоже уже можно недорого купить в Украине и установить на каждой конечной остановке?
Кузя
 
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