Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
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Кузя написав:Но для городского автобуса это будет совсем не тонна (во сколько раз автобус тяжелее автомобиля). И сколько денег такой аккумулятор стоить будет? Для Мега ваттных зарядок проблема не только в ключах но и в количестве меди. (интересно, где Вы нашли высоковольтные (какое напряжение и ток?) мосфеты на реальные 10Квт по 50 центов? На высоких напряжениях обычно используют IGBT.)