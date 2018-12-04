RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Honda створила високоефективні
батареї для електромобілів

Honda створила високоефективні батареї для електромобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:15

  Кузя написав:Но для городского автобуса это будет совсем не тонна (во сколько раз автобус тяжелее автомобиля). И сколько денег такой аккумулятор стоить будет?
Для Мега ваттных зарядок проблема не только в ключах но и в количестве меди.
(интересно, где Вы нашли высоковольтные (какое напряжение и ток?) мосфеты на реальные 10Квт по 50 центов? На высоких напряжениях обычно используют IGBT.)


Ну тот лот найти сейчас сложно но вот похожий пример 800V / 7A
https://www.ebay.com/itm/10x-Fairchild- ... :rk:1:pf:0

А вообще на ali 1200V/12A стоят 50 центов за штуку.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1890
З нами з: 30.10.08
Подякував: 173 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moimir, Pegasmaster, safonovstanislav і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Грузії незабаром може розпочатися випуск електромобілів
R2 » П'ят 28 гру, 2018 16:34
5 557
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 10:51
jeugen
У США розробляють сонячні батареї нового типу
R2 » Нед 06 січ, 2019 18:01
1 278
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 січ, 2019 18:01
andrii_solomakha
США припинять субсидування електромобілів і ВДЕ в...
R2 » Вів 04 гру, 2018 22:21
1 141
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 22:21
Grisha1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.