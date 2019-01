Honda створила високоефективні батареї для електромобілів

Додано: Пон 14 січ, 2019 14:15

Кузя написав: Но для городского автобуса это будет совсем не тонна (во сколько раз автобус тяжелее автомобиля). И сколько денег такой аккумулятор стоить будет?

Для Мега ваттных зарядок проблема не только в ключах но и в количестве меди.

Ну тот лот найти сейчас сложно но вот похожий пример 800V / 7A

https://www.ebay.com/itm/10x-Fairchild- ... :rk:1:pf:0



А вообще на ali 1200V/12A стоят 50 центов за штуку. Ну тот лот найти сейчас сложно но вот похожий пример 800V / 7AА вообще на ali 1200V/12A стоят 50 центов за штуку.

