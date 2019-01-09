Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і склало 9,8%.
Дивися повний текст Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного показника — Держстат.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04
Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного...
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Дивися повний текст Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного показника — Держстат.
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04
да, мы это почувствовали!
Молоко по 30 грн/литр и комуналка вообще не выросла.
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