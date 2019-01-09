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Інфляція в Україні сповільнилася
до однозначного...

Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04

Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і склало 9,8%.

Дивися повний текст Інфляція в Україні сповільнилася до однозначного показника — Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:04

да, мы это почувствовали!
Молоко по 30 грн/литр и комуналка вообще не выросла.
Rainbow
 
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