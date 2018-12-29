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Витрати на виплату зарплат
військовим збільшили на 40% в...

Витрати на виплату зарплат військовим збільшили на 40% в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:11

Витрати на виплату зарплат військовим збільшили на 40% в...

Пропонуємо до обговорення:
У порівнянні з 2018 роком фонд грошового забезпечення на 2019 рік збільшено на 15,2 млрд грн.

Дивися повний текст Витрати на виплату зарплат військовим збільшили на 40% в 2019.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:11

Краще б освітянам добавили... 5000 грн вчителю на місяць позор!
anton_gms
 
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