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"Нафтогаз" назвав
умову, за якої відкличе...

"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:33

"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" назвав умову, за якої відкличе багатомільярдний позов до \"Газпрому\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:33

Я не розумію. Чому Україна не продовжує співпрацю з США по видобутку сланцевого газу? Боїться українська мафія, що не буде можливості красти?
kajdastepan
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:34

kajdastepan А я не розумію, це за цей іск вони премію получили кілька сотен міліонів?
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:46

“Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте.

Я не юрист, не специалист по хозяйственному праву, но различных договоров поставки подписал не менее пары сотен. И в каждом из них в разделе условия прекращения договора один из пунктов формулировался предельно просто - В связи с истечением срока действия.
Почти уверен - такая же строка есть и в договоре Газпрома с Нафтогазом.
Поэтому, если срок действия соглашения ограничивается 31/12/2019-го, то подобное требование(компенсуйте) юридически НИЧТОЖНО. И вряд ли пан керувник об этом не подозревает.
Волгарь
 
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