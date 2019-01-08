Про це повідомив глава НАК Андрій Коболєв.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" назвав умову, за якої відкличе багатомільярдний позов до \"Газпрому\".
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:33
"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" назвав умову, за якої відкличе багатомільярдний позов до \"Газпрому\".
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:33
Я не розумію. Чому Україна не продовжує співпрацю з США по видобутку сланцевого газу? Боїться українська мафія, що не буде можливості красти?
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:34
kajdastepan А я не розумію, це за цей іск вони премію получили кілька сотен міліонів?
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:46
Я не юрист, не специалист по хозяйственному праву, но различных договоров поставки подписал не менее пары сотен. И в каждом из них в разделе условия прекращения договора один из пунктов формулировался предельно просто - В связи с истечением срока действия.
Почти уверен - такая же строка есть и в договоре Газпрома с Нафтогазом.
Поэтому, если срок действия соглашения ограничивается 31/12/2019-го, то подобное требование(компенсуйте) юридически НИЧТОЖНО. И вряд ли пан керувник об этом не подозревает.
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