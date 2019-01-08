"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

"Он [арбитраж] будет длиться больше, чем 1,5 года. Соответственно, к тому времени уже точно будет понятно, есть ли транзит или нет после 2019 года, будет точно понятно, необходимо ли ускорить амортизацию украинской ГТС, необходимо ли начислять экономическое обесценивание ГТС", - сказал он. Витренко отметил, что в случае победы в суде украинской стороны со стороны "Газпрома" будет выплачиваться компенсация за "экономическое обесценивание" украинской газотранспортной системы. "То есть мы будем просто рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию $12 млрд", - заявил Витренко.



В июле "Нафтогаз" сообщил, что компания направила в Стокгольмский арбитраж обновленное требование о пересмотре тарифа на транзит газа с марта 2013 года, за счет чего компания рассчитывает получить от "Газпрома" дополнительно $11,58 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании.