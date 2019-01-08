"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

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“Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте.
Я не юрист, не специалист по хозяйственному праву, но различных договоров поставки подписал не менее пары сотен. И в каждом из них в разделе условия прекращения договора один из пунктов формулировался предельно просто - В связи с истечением срока действия. Почти уверен - такая же строка есть и в договоре Газпрома с Нафтогазом. Поэтому, если срок действия соглашения ограничивается 31/12/2019-го, то подобное требование(компенсуйте) юридически НИЧТОЖНО. И вряд ли пан керувник об этом не подозревает.
“Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте.
Я не юрист, не специалист по хозяйственному праву, но различных договоров поставки подписал не менее пары сотен. И в каждом из них в разделе условия прекращения договора один из пунктов формулировался предельно просто - В связи с истечением срока действия. Почти уверен - такая же строка есть и в договоре Газпрома с Нафтогазом. Поэтому, если срок действия соглашения ограничивается 31/12/2019-го, то подобное требование(компенсуйте) юридически НИЧТОЖНО. И вряд ли пан керувник об этом не подозревает.
Редкий случай, когда я с вами полностью согласен. Данный иск - танец с бубном в исполнении барыг из руководства Нефтегаза, которые напоследок хотят выписать себе еще одну премию по факту подачи исковых требований.
Договор на транзит срочный, и в связи с его окончанием нет ни малейших оснований требования компентации.
Возможно, что "реформаторы", круглосуточно занимаясь пропагандой своей эффективности уже почти 5 лет, сами в нее уверовали, утратили нюх и считают, что в Газпроме сидят такие же простачки, как у экранов украинских телевизоров....
"Он [арбитраж] будет длиться больше, чем 1,5 года. Соответственно, к тому времени уже точно будет понятно, есть ли транзит или нет после 2019 года, будет точно понятно, необходимо ли ускорить амортизацию украинской ГТС, необходимо ли начислять экономическое обесценивание ГТС", - сказал он. Витренко отметил, что в случае победы в суде украинской стороны со стороны "Газпрома" будет выплачиваться компенсация за "экономическое обесценивание" украинской газотранспортной системы. "То есть мы будем просто рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию $12 млрд", - заявил Витренко.
В июле "Нафтогаз" сообщил, что компания направила в Стокгольмский арбитраж обновленное требование о пересмотре тарифа на транзит газа с марта 2013 года, за счет чего компания рассчитывает получить от "Газпрома" дополнительно $11,58 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании.
Це новий позов по старому контракту. Позов на підвищення тарифу з 2013 року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
"Он [арбитраж] будет длиться больше, чем 1,5 года. Соответственно, к тому времени уже точно будет понятно, есть ли транзит или нет после 2019 года, будет точно понятно, необходимо ли ускорить амортизацию украинской ГТС, необходимо ли начислять экономическое обесценивание ГТС", - сказал он. Витренко отметил, что в случае победы в суде украинской стороны со стороны "Газпрома" будет выплачиваться компенсация за "экономическое обесценивание" украинской газотранспортной системы. "То есть мы будем просто рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию $12 млрд", - заявил Витренко.
В июле "Нафтогаз" сообщил, что компания направила в Стокгольмский арбитраж обновленное требование о пересмотре тарифа на транзит газа с марта 2013 года, за счет чего компания рассчитывает получить от "Газпрома" дополнительно $11,58 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании.
Це новий позов по старому контракту. Позов на підвищення тарифу з 2013 року.
Нет, не обманывайте, и не помогайте другим обманывать - иск украинской стороны о неповышении тарифов по действующему договору и непрокачке оговоренных объемов УЖЕ БЫЛ рассмотрен Арбитражем, и с учетом встречных требований Газпрома последнему был выписан штраф в 2,56 млрд долларов на условиях неттинга (взаимозачета штрафа в пользу Газпрома)
zРадио написав:Нет, не обманывайте, и не помогайте другим обманывать - иск украинской стороны о неповышении тарифов по действующему договору и непрокачке оговоренных объемов УЖЕ БЫЛ рассмотрен Арбитражем, и с учетом встречных требований Газпрома последнему был выписан штраф в 2,56 млрд долларов на условиях неттинга (взаимозачета штрафа на Нефтегаз в пользу Газпрома)
Ви, спочатку, посилання почитайте, а потім вже строчіть з кулемету. Це наступний позов, з урахуванням зауважень суду по першому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
"Он [арбитраж] будет длиться больше, чем 1,5 года. Соответственно, к тому времени уже точно будет понятно, есть ли транзит или нет после 2019 года, будет точно понятно, необходимо ли ускорить амортизацию украинской ГТС, необходимо ли начислять экономическое обесценивание ГТС", - сказал он. Витренко отметил, что в случае победы в суде украинской стороны со стороны "Газпрома" будет выплачиваться компенсация за "экономическое обесценивание" украинской газотранспортной системы. "То есть мы будем просто рассчитывать на компенсацию уже постфактум. То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию $12 млрд", - заявил Витренко.
В июле "Нафтогаз" сообщил, что компания направила в Стокгольмский арбитраж обновленное требование о пересмотре тарифа на транзит газа с марта 2013 года, за счет чего компания рассчитывает получить от "Газпрома" дополнительно $11,58 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании.
Це новий позов по старому контракту. Позов на підвищення тарифу з 2013 року.
То есть условно в 2021 году если у нас не будет транзита к тому времени, мы просто получим компенсацию $12 млрд", - заявил Витренко
ИЛИ ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИМ. Еще раз процицирую.
“Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте.
Волгарь написав:ИЛИ ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИМ. Еще раз процицирую.
“Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте.
О 13-ом годе тут не слова
Якщо виграють позов, то отримають. Якщо не буде наступного контракту, то вірогідність виграшу доволі висока. Газпром будуть нагибати по повній на підписання нового контракту, інакше будуть санкції по ПП2.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...