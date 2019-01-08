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"Нафтогаз" назвав
умову, за якої відкличе...

"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:49

  lapay написав:
  zРадио написав:Нет, не обманывайте, и не помогайте другим обманывать - иск украинской стороны о неповышении тарифов по действующему договору и непрокачке оговоренных объемов УЖЕ БЫЛ рассмотрен Арбитражем, и с учетом встречных требований Газпрома последнему был выписан штраф в 2,56 млрд долларов на условиях неттинга (взаимозачета штрафа на Нефтегаз в пользу Газпрома)

Ви, спочатку, посилання почитайте, а потім вже строчіть з кулемету.
Це наступний позов, з урахуванням зауважень суду по першому.


Я не привык читать глупостей - все, что написал этот жулик (Витренко) является неправдой, направленной на пропаганду эффективной работы неэффективной команды руководителей Нефтегаза.

Я читал само решение Арбитража, поэтому чья-то вольная его интерпретация меня не сильно парит.

Новый иск являяется исключительно пиаром, и даже с учетом благосклонности суда к украинской стороне, будет проигрышным.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:54

С 2020 года Газпром готов продавать европейским компаниям на границе с Украиной любое количество газа. Казалось бы, что может быть проще для Нафтогаза, - найти эти европейские компании и заключить с ними договора на транзит газа по территории Украины. Но фишка в том, что по действующему юлькиному договору Гапром даёт такие щедрые технологические потери, которые позволяют яценючить до 10% транспортируемого газа. С европейскими компаниями это не пройдёт
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:00

Re: "Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

  cisukr написав:С 2020 года Газпром готов продавать европейским компаниям на границе с Украиной любое количество газа.

Пруф в студію. :)
Газпром рогами землю рив проти цього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:05

Re: ГазПром

  lapay написав:Пруф в студію.
Газпром рогами землю рив проти цього.

вы против слов?
Он готов. Мяч на украинской стороне. Что ответит Украина?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:09

Re: "Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

  sal написав:вы против слов?
Он готов. Мяч на украинской стороне. Что ответит Украина?..

Вас там що - клонують, чи що? Тільки брехня і брехуни від клонування не стануть правдою і правдорубами.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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