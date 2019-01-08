"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

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zРадио написав:Нет, не обманывайте, и не помогайте другим обманывать - иск украинской стороны о неповышении тарифов по действующему договору и непрокачке оговоренных объемов УЖЕ БЫЛ рассмотрен Арбитражем, и с учетом встречных требований Газпрома последнему был выписан штраф в 2,56 млрд долларов на условиях неттинга (взаимозачета штрафа на Нефтегаз в пользу Газпрома)
Ви, спочатку, посилання почитайте, а потім вже строчіть з кулемету. Це наступний позов, з урахуванням зауважень суду по першому.
Я не привык читать глупостей - все, что написал этот жулик (Витренко) является неправдой, направленной на пропаганду эффективной работы неэффективной команды руководителей Нефтегаза.
Я читал само решение Арбитража, поэтому чья-то вольная его интерпретация меня не сильно парит.
Новый иск являяется исключительно пиаром, и даже с учетом благосклонности суда к украинской стороне, будет проигрышным.
С 2020 года Газпром готов продавать европейским компаниям на границе с Украиной любое количество газа. Казалось бы, что может быть проще для Нафтогаза, - найти эти европейские компании и заключить с ними договора на транзит газа по территории Украины. Но фишка в том, что по действующему юлькиному договору Гапром даёт такие щедрые технологические потери, которые позволяют яценючить до 10% транспортируемого газа. С европейскими компаниями это не пройдёт