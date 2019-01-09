"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

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zРадио написав:Нет, не обманывайте, и не помогайте другим обманывать - иск украинской стороны о неповышении тарифов по действующему договору и непрокачке оговоренных объемов УЖЕ БЫЛ рассмотрен Арбитражем, и с учетом встречных требований Газпрома последнему был выписан штраф в 2,56 млрд долларов на условиях неттинга (взаимозачета штрафа на Нефтегаз в пользу Газпрома)
Ви, спочатку, посилання почитайте, а потім вже строчіть з кулемету. Це наступний позов, з урахуванням зауважень суду по першому.
Я не привык читать глупостей - все, что написал этот жулик (Витренко) является неправдой, направленной на пропаганду эффективной работы неэффективной команды руководителей Нефтегаза.
Я читал само решение Арбитража, поэтому чья-то вольная его интерпретация меня не сильно парит.
Новый иск являяется исключительно пиаром, и даже с учетом благосклонности суда к украинской стороне, будет проигрышным.
С 2020 года Газпром готов продавать европейским компаниям на границе с Украиной любое количество газа. Казалось бы, что может быть проще для Нафтогаза, - найти эти европейские компании и заключить с ними договора на транзит газа по территории Украины. Но фишка в том, что по действующему юлькиному договору Гапром даёт такие щедрые технологические потери, которые позволяют яценючить до 10% транспортируемого газа. С европейскими компаниями это не пройдёт
“Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте.
... если срок действия соглашения ограничивается 31/12/2019-го, то подобное требование(компенсуйте) юридически НИЧТОЖНО.
Тут совершенно другие основания для иска. От того, подпишет Газпром новый контракт или нет, зависит остаточная стоимость ГТС на конец года, а соответственно размер амортизации в период действующего контракта и ставка транзита.
1) Согласно действующему контракту стака транзита установлена только на первый год. В дальнейшем ставка пересматривается, но Газпром не подписывает ежегодное техническое соглашение. Таким образом существует спор по цене транзита в рамках действующего контракта.
2) Стоимость тразита зависит в том числе от суммы амортизации (уменьшения стоимости) ГТС. Учитывая, что по завлению Газпрома он не будет заключать новый контракт, ГТС Украины станет ненужной, то ее стоимость на конец 2019 года будет равна нулю. С учетом уменьшения стоимости ГТС до нуля рассчитана новая ставка транзита около $42 за 1000 куб.м , но российская компания отказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте на 2009 год.
Если Газпром подпишет новый контракт, тогда стоимость ГТС на конец года возрастет, сумма амортизации, ставка тразита и исковые требования соответственно уменьшатся.
“Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати, то компенсуйте.
... если срок действия соглашения ограничивается 31/12/2019-го, то подобное требование(компенсуйте) юридически НИЧТОЖНО.
Тут совершенно другие основания для иска. От того, подпишет Газпром новый контракт или нет, зависит остаточная стоимость ГТС на конец года, а соответственно размер амортизации в период действующего контракта и ставка транзита.
1) Согласно действующему контракту стака транзита установлена только на первый год. В дальнейшем ставка пересматривается, но Газпром не подписывает ежегодное техническое соглашение. Таким образом существует спор по цене транзита в рамках действующего контракта.
2) Стоимость тразита зависит в том числе от суммы амортизации (уменьшения стоимости) ГТС. Учитывая, что по завлению Газпрома он не будет заключать новый контракт, ГТС Украины станет ненужной, то ее стоимость на конец 2019 года будет равна нулю. С учетом уменьшения стоимости ГТС до нуля рассчитана новая ставка транзита около $42 за 1000 куб.м , но российская компания отказывается платить вообще что-либо, кроме предусмотренного $1,7 в контракте на 2009 год.
Если Газпром подпишет новый контракт, тогда стоимость ГТС на конец года возрастет, сумма амортизации, ставка тразита и исковые требования соответственно уменьшатся.
То, о чем вы пишете - это риски ведения бизнеса. Приведите хотя бы один юридический прецедент удовлетворения судом подобных требований. По моему скромному мнению, то, что вы написали - еще бОльшая глупость, чем комментарий Витренко
zРадио написав:То, о чем вы пишете - это риски ведения бизнеса.
Амортизация расчитывается исходя из срока полезного использования и ликвидационной стоимости объекта. Если срок полезного использования ГТС уменьшается (заканчивается 31.12.2019), то соответственно размер амортизации увеличивается. Это математика и МСФО и европейские методики расчета стоимости транзита
ПС. ИМХО новый контракт будет заключен (Россия не сможет обойтись без украинского транзита в 2020 году), и основания для иска исчезнут. Строны шантажируют друг друга перед подписанием нового контракта
zРадио написав:То, о чем вы пишете - это риски ведения бизнеса.
Амортизация расчитывается исходя из срока полезного использования и ликвидационной стоимости объекта. Если срок полезного использования уменьшается (заканчивается 31.12.2019), то соответственно размер амортизации увеличивается. Это математика и МСФО
Спасибо, кэп, прям секрет Полишинеля Какое это отношение имеет к условиям контракта и природе отношений с Газпромом??
Во-первых, в договоре об этом ни слова (что нисколько не удивляет). Во-вторых, ГТС имеет несколько сфер применения, а не единственное - прокачка газа Газпрома через себя в Европу. ГТС также транспортирует украинский газ по территории Украины, транспортирует газ на западной границе по территории Украины и хранит газ в ПХГ, необходимый для прохождения Украиной зимнего отопительного сезона.
В общем, прекращайте подыгрывать жуликам - юридической позиции за этим иском нет. Это внутри- и внешнеполитическая игра, в которой могут победить лишь сами жулики