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"Нафтогаз" назвав
умову, за якої відкличе...

"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:30

  Камикадзе написав:
  zРадио написав:То, о чем вы пишете - это риски ведения бизнеса.


Амортизация расчитывается исходя из срока полезного использования и ликвидационной стоимости объекта. Если срок полезного использования ГТС уменьшается (заканчивается 31.12.2019), то соответственно размер амортизации увеличивается. Это математика и МСФО и европейские методики расчета стоимости транзита

ПС. ИМХО новый контракт будет заключен (Россия не сможет обойтись без украинского транзита в 2020 году), и основания для иска исчезнут. Строны шантажируют друг друга перед подписанием нового контракта

1. Амортизация основных средств - головняк собственника, а никак не контрагента. Умный собственник закладывает амортизацию в стоимость услуги. Тупой собственник рассирается с основным покупателем услуги.
2. Выше писали - Газпром готов продавать газ на границе с Украиной. Эффективный менеджмент Нафтогаза может при этом заключать эффективные контракты на транзит с покупателями. Контракт с Газпромом для этого не требуется.
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:47

Re: "Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

  Skypups написав:. Выше писали - Газпром готов продавать газ на границе с Украиной.

На заборі теж багато чого написано. Посилання як не було, так і немає. Брехун на брехунові. :evil:
Навіть на ваторесурсі більш-менш адекватно написано http://rusvesna.su/news/1527835350
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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