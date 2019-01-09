"Нафтогаз" назвав умову, за якої відкличе...

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zРадио написав:То, о чем вы пишете - это риски ведения бизнеса.
Амортизация расчитывается исходя из срока полезного использования и ликвидационной стоимости объекта. Если срок полезного использования ГТС уменьшается (заканчивается 31.12.2019), то соответственно размер амортизации увеличивается. Это математика и МСФО и европейские методики расчета стоимости транзита
ПС. ИМХО новый контракт будет заключен (Россия не сможет обойтись без украинского транзита в 2020 году), и основания для иска исчезнут. Строны шантажируют друг друга перед подписанием нового контракта
1. Амортизация основных средств - головняк собственника, а никак не контрагента. Умный собственник закладывает амортизацию в стоимость услуги. Тупой собственник рассирается с основным покупателем услуги. 2. Выше писали - Газпром готов продавать газ на границе с Украиной. Эффективный менеджмент Нафтогаза может при этом заключать эффективные контракты на транзит с покупателями. Контракт с Газпромом для этого не требуется.