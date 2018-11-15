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У ДФС створили підрозділ, що
боротиметься з виведенням...

У ДФС створили підрозділ, що боротиметься з виведенням...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:34

У ДФС створили підрозділ, що боротиметься з виведенням...

Пропонуємо до обговорення:
У структурі Державної фіскальної служби України створили новий департамент, який має боротися з виведенням прибутків у низько податкові країни, що відбувається за допомогою так званого трансфертного ціноутворення.

Дивися повний текст У ДФС створили підрозділ, що боротиметься з виведенням прибутків в офшори.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:35

Бороться или крышевать?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:45

Здрасте!!! А Держфинмониторинг, неустанно борющийся с отмыванием денег, нафига тогда?
l_k_snark
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19

Очередной бесполезный орган-"Виталий Хомутынник передал бизнес “другому лицу”..."
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:52

Re: У ДФС створили підрозділ, що боротиметься з виведенням..

Гаранте не забудьте побороть. Борцы.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:05

Сколько уже можно их создавать?
Чем меньше ненужных чиновников, тем больше пользы стране. То же самое с дармоедами-клоунами-депутатами, если бы их количество уменьшилось до 100 человек, а не 450, страна только выигриграла от этого.
Rainbow
 
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