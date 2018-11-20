Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10
АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...
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Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10
Молодцы! Мобильность тяжелого вооружения весьма важна в современной гибридной войне
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