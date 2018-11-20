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АвтоКрАЗ виготовив новий
потужний тягач для військових...

АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10

АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10

Молодцы! Мобильность тяжелого вооружения весьма важна в современной гибридной войне
titanik
 
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