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АвтоКрАЗ виготовив новий
потужний тягач для військових...

АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10

АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10

Молодцы! Мобильность тяжелого вооружения весьма важна в современной гибридной войне
titanik
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:30

Рад за КРАЗовцев.
Но делать рессорную подвеску в 2к19 году... Сколько можно?
Судя по видео оно скачет на ней на каждой кочке. Груженый естессно будет более стабильно себя вести, но всё же.
Американцы уже 40 лет на военной технике ставят пневмо-подвеску (на HEMTT, например).
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:09

уменьшение размеров баков делает тягач более пожаробезопасным. Пора Украине занять достойное место в мировом экспорте вооружений и военной техники.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 11:59

Мы купили г***о производства КрАЗ и сто раз пожалели об этом.
Коррупционные схемы (откаты) КрАЗа позволяют купить ихнее г***о по цене равной Ивеко 6*6. Разница в качестве - весьма...
Вы даже не увидите масштабы коррупции, так как закупка военки проходит мимо "прозорро".

Круто. т.е. бюджет армии крутой. ха ха
alglaz80
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:45

Alglaz80, Вы так забавно пишите, вроде через Прозорро не воруют)))
Там схема проще-простого.
Посмотрите популярнейшее дело Витальки-тормоза с тендером на Шулявский мост.
priem_metalla86
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