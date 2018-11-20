Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10
АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...
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Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10
Молодцы! Мобильность тяжелого вооружения весьма важна в современной гибридной войне
Додано: Нед 13 січ, 2019 00:30
Рад за КРАЗовцев.
Но делать рессорную подвеску в 2к19 году... Сколько можно?
Судя по видео оно скачет на ней на каждой кочке. Груженый естессно будет более стабильно себя вести, но всё же.
Американцы уже 40 лет на военной технике ставят пневмо-подвеску (на HEMTT, например).
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:09
уменьшение размеров баков делает тягач более пожаробезопасным. Пора Украине занять достойное место в мировом экспорте вооружений и военной техники.
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:24
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