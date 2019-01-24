Про це повідомляє прес-служба підприємства.
Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10
АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...
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Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10
Молодцы! Мобильность тяжелого вооружения весьма важна в современной гибридной войне
Додано: Нед 13 січ, 2019 00:30
Рад за КРАЗовцев.
Но делать рессорную подвеску в 2к19 году... Сколько можно?
Судя по видео оно скачет на ней на каждой кочке. Груженый естессно будет более стабильно себя вести, но всё же.
Американцы уже 40 лет на военной технике ставят пневмо-подвеску (на HEMTT, например).
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:09
уменьшение размеров баков делает тягач более пожаробезопасным. Пора Украине занять достойное место в мировом экспорте вооружений и военной техники.
Додано: Чет 17 січ, 2019 23:24
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15
Motor vehicle production in Ukraine (units)
2017 Jan.-Dec
PrJSC «AutoKrAZ» (Kremenchuk Automobile Plant) n/a
2018 Jan.-Dec
PrJSC «AutoKrAZ» (Kremenchuk Automobile Plant) n/a
TOTAL CV
2017 Jan.-Dec 486
2018 Jan.-Dec 132
КРАЗ не предоставляет сведений об объемах производства, но судя по тому, что вся Украина, без его учета, в 17-ом собрала 486 грузовиков, а в 18-ом -132, оно вряд ли превышает несколько сотен.
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