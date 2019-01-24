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АвтоКрАЗ виготовив новий
потужний тягач для військових...

АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10

АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Дивися повний текст АвтоКрАЗ виготовив новий потужний тягач для військових (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:10

Молодцы! Мобильность тяжелого вооружения весьма важна в современной гибридной войне
titanik
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:30

Рад за КРАЗовцев.
Но делать рессорную подвеску в 2к19 году... Сколько можно?
Судя по видео оно скачет на ней на каждой кочке. Груженый естессно будет более стабильно себя вести, но всё же.
Американцы уже 40 лет на военной технике ставят пневмо-подвеску (на HEMTT, например).
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:09

уменьшение размеров баков делает тягач более пожаробезопасным. Пора Украине занять достойное место в мировом экспорте вооружений и военной техники.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 23:24

Военные это хорошо... Но все же гражданских не стоит забывать, ведь это и есть настоящая экономика, а не ручная военно-политическая.
Вон наши соседи что выдают, а мы прошлого века технологии.Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:49

Без излишеств! Итс гуд!!
alex_lis12
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:15

Motor vehicle production in Ukraine (units)
2017 Jan.-Dec
PrJSC «AutoKrAZ» (Kremenchuk Automobile Plant) n/a
2018 Jan.-Dec
PrJSC «AutoKrAZ» (Kremenchuk Automobile Plant) n/a
TOTAL CV
2017 Jan.-Dec 486
2018 Jan.-Dec 132
http://ukrautoprom.com.ua/wp-content/up ... 2-2018.pdf
КРАЗ не предоставляет сведений об объемах производства, но судя по тому, что вся Украина, без его учета, в 17-ом собрала 486 грузовиков, а в 18-ом -132, оно вряд ли превышает несколько сотен.
Волгарь
 
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