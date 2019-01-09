Найбільша кількість пенсіонерів отримують виплати в ПриватБанку
Дивися повний текст В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08
В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08
А куди ще 5 млн. поділи?
Напевно правильно 7 млн. отримує пенсію в банках.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:28
В Украине 7 млн. пенсионеров получает выплаты через банки, остальные через почту.
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