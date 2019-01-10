Найбільша кількість пенсіонерів отримують виплати в ПриватБанку
Дивися повний текст В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08
В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08
А куди ще 5 млн. поділи?
Напевно правильно 7 млн. отримує пенсію в банках.
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:28
В Украине 7 млн. пенсионеров получает выплаты через банки, остальные через почту.
Додано: Чет 10 січ, 2019 20:26
Если пенсионер не накопил на старость, а полагается только на гос-пенсию, то он должен страдать. Это верно для любых стран, в том же США гос-пенсия это тоже нищета (в цифрах эта нищета конечно побольше нашей).
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С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:43
Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:14
вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 23:55
Предлагаю взять всех нардепов и заставить их 1 месяц прожить на минимальную пенсию старичков, которую получают миллионы людей.
Думаете кто-то из нардепов пройдет конкурс живым?
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