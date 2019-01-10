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В Україні 7 млн. пенсіонерів
- Пенсійний фонд

В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08

В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

Пропонуємо до обговорення:
Найбільша кількість пенсіонерів отримують виплати в ПриватБанку

Дивися повний текст В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:08

А куди ще 5 млн. поділи?
Напевно правильно 7 млн. отримує пенсію в банках.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:19

А сколько работающих?
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:28

В Украине 7 млн. пенсионеров получает выплаты через банки, остальные через почту.
tradedragon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:32

1669 гривен
ну, что еще можно сказать, "достойная" старость :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 20:26

  Igorten написав:
1669 гривен
ну, что еще можно сказать, "достойная" старость :(


Если пенсионер не накопил на старость, а полагается только на гос-пенсию, то он должен страдать. Это верно для любых стран, в том же США гос-пенсия это тоже нищета (в цифрах эта нищета конечно побольше нашей).
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:43

Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

  сова написав:А сколько работающих?

видел цифру 16 лимонов.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:14

  AlifeSoft написав:
  Igorten написав:
1669 гривен
ну, что еще можно сказать, "достойная" старость :(


Если пенсионер не накопил на старость, а полагается только на гос-пенсию, то он должен страдать. Это верно для любых стран, в том же США гос-пенсия это тоже нищета (в цифрах эта нищета конечно побольше нашей).

вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:55

Предлагаю взять всех нардепов и заставить их 1 месяц прожить на минимальную пенсию старичков, которую получают миллионы людей.
Думаете кто-то из нардепов пройдет конкурс живым?
priem_metalla86
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