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В Україні 7 млн. пенсіонерів
- Пенсійний фонд

В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:11

Салоны МЕРСЕДЕС резервируйте автомобили, 2019 год нашествие пенсионеров на АВТОСАЛОНЫ!
shkarapet
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:31

  AlifeSoft написав:
  Igorten написав:
1669 гривен
ну, что еще можно сказать, "достойная" старость :(


Если пенсионер не накопил на старость, а полагается только на гос-пенсию, то он должен страдать. Это верно для любых стран, в том же США гос-пенсия это тоже нищета (в цифрах эта нищета конечно побольше нашей).


Ворвался чудо-финансист, который сравнивает нашу совково-солидарную пенсионную систему с накопительной системой в Штатах.
Иди код пиши тихонько и не лезь в финансы с такими познаниями.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:26

  RomanTik написав:вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?


В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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