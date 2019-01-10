В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:11
Салоны МЕРСЕДЕС резервируйте автомобили, 2019 год нашествие пенсионеров на АВТОСАЛОНЫ!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:31
Ворвался чудо-финансист, который сравнивает нашу совково-солидарную пенсионную систему с накопительной системой в Штатах.
Иди код пиши тихонько и не лезь в финансы с такими познаниями.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:26
В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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