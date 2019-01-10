В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

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Если пенсионер не накопил на старость, а полагается только на гос-пенсию, то он должен страдать. Это верно для любых стран, в том же США гос-пенсия это тоже нищета (в цифрах эта нищета конечно побольше нашей).
Ворвался чудо-финансист, который сравнивает нашу совково-солидарную пенсионную систему с накопительной системой в Штатах. Иди код пиши тихонько и не лезь в финансы с такими познаниями.
RomanTik написав:вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?
В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
RomanTik написав:вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?
В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
Ну так попробуйте сейчас сэкономить на зарплате учителя, почтальона, чтобы потом в старости слушать подобного умника, который будет учить тебя жизни пописывая на форуме. Когда-то в жизни еще придется вспомнить этот риторический бред и пожалеть.
AlifeSoft написав:Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
Молодость — недостаток, который быстро проходит. (Иоганн Вольфганг фон Гёте).
А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.