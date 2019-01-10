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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:11
Салоны МЕРСЕДЕС резервируйте автомобили, 2019 год нашествие пенсионеров на АВТОСАЛОНЫ!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:31
Ворвался чудо-финансист, который сравнивает нашу совково-солидарную пенсионную систему с накопительной системой в Штатах.
Иди код пиши тихонько и не лезь в финансы с такими познаниями.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:26
В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:33
На начало 2017 года в Украине было 11 938 838 пенсионеров. Куда подевались остальные? Я думаю одной естественной убылью тут не обошлось.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:33
Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
Логично предположить, изложением очередных "журналистов" одного из показателей, озвученных ПФом. И не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, что журналажисты очередной раз переврали показатели:
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47
Ну так попробуйте сейчас сэкономить на зарплате учителя, почтальона, чтобы потом в старости слушать подобного умника, который будет учить тебя жизни пописывая на форуме. Когда-то в жизни еще придется вспомнить этот риторический бред и пожалеть.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:57
Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
Молодость — недостаток, который быстро проходит. (Иоганн Вольфганг фон Гёте).
А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:16
Re: молодость
у умников есть шанс не дожит до старости
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49
Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:50
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