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В Україні 7 млн. пенсіонерів
- Пенсійний фонд

В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 10:11

Салоны МЕРСЕДЕС резервируйте автомобили, 2019 год нашествие пенсионеров на АВТОСАЛОНЫ!
shkarapet
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:31

  AlifeSoft написав:
  Igorten написав:
1669 гривен
ну, что еще можно сказать, "достойная" старость :(


Если пенсионер не накопил на старость, а полагается только на гос-пенсию, то он должен страдать. Это верно для любых стран, в том же США гос-пенсия это тоже нищета (в цифрах эта нищета конечно побольше нашей).


Ворвался чудо-финансист, который сравнивает нашу совково-солидарную пенсионную систему с накопительной системой в Штатах.
Иди код пиши тихонько и не лезь в финансы с такими познаниями.
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:26

  RomanTik написав:вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?


В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:33

На начало 2017 года в Украине было 11 938 838 пенсионеров. Куда подевались остальные? Я думаю одной естественной убылью тут не обошлось.
MacKenzie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:33

Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

  MacKenzie написав:На начало 2017 года в Украине было 11 938 838 пенсионеров. Куда подевались остальные? Я думаю одной естественной убылью тут не обошлось.

Логично предположить, изложением очередных "журналистов" одного из показателей, озвученных ПФом. И не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, что журналажисты очередной раз переврали показатели: https://www.pfu.gov.ua/378116-rozpodil-bankiv-upovnovazhenyh-na-zdijsnennya-pensijnoyi-vyplaty-za-chyselnistyu-pensioneriv-stanom-na-01-01-2019-roku/ - речь шла о количестве получающих пенсии через банки, а не всех пенсионерах.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47

  AlifeSoft написав:
  RomanTik написав:вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?


В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.

Ну так попробуйте сейчас сэкономить на зарплате учителя, почтальона, чтобы потом в старости слушать подобного умника, который будет учить тебя жизни пописывая на форуме. Когда-то в жизни еще придется вспомнить этот риторический бред и пожалеть.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:57

Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

  AlifeSoft написав:Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.

Молодость — недостаток, который быстро проходит. (Иоганн Вольфганг фон Гёте).

А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:16

Re: молодость

у умников есть шанс не дожит до старости
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49

Re: В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

  sal написав:у умников есть шанс не дожит до старости

Искренне желаю, чтобы конкретно этот умник обязательно дожил! И жил долго, очень долго..
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:50

  sal написав:у умников есть шанс не дожит до старости
А вдруг не повезёт и доживут,тогда что???????
chumakcm1430
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