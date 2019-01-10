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В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:07
Тогда их уже никто слушать не будет, как нынешних пенсионеров.
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sal
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:02
AlifeSoft написав: RomanTik написав:
вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?
В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
А почему нельзя....?Очень даже можно,например в страховых накопительных компаниях.Всё легально,было бы желание.Я с 1998г.так и делал,когда это было ещё дикостью и все крутили пальцем у виска и говорили:"....ты чё дурень,это-кидалово,а вдруг ещё не доживёшь".Программа на 20лет была(казалось вечностью) и в 2017году закончилась(20 лет пролетело мигом),а если интересно итоги,могу поведать.......
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chumakcm1430
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