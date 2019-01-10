RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні 7 млн. пенсіонерів
- Пенсійний фонд

В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:07

Re: ты кто такой?.. давай..

Тогда их уже никто слушать не будет, как нынешних пенсионеров.
sal
 
Повідомлень: 3200
З нами з: 25.03.16
Подякував: 522 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:02

  AlifeSoft написав:
  RomanTik написав:вы еще предложите копить в гривне. где и как должен копить сферический пенсионер?


В американских или европейских деривативах или банках, да официально нельзя, но кто хотел - тот сделал. Проблема в том что в Украине не умеют жить по средствам, практически всю зарплату (не зависимо от её размера) люди тратят, на пенсию не остаётся. Так что приходится потом выживать на госпенсию.
А почему нельзя....?Очень даже можно,например в страховых накопительных компаниях.Всё легально,было бы желание.Я с 1998г.так и делал,когда это было ещё дикостью и все крутили пальцем у виска и говорили:"....ты чё дурень,это-кидалово,а вдруг ещё не доживёшь".Программа на 20лет была(казалось вечностью) и в 2017году закончилась(20 лет пролетело мигом),а если интересно итоги,могу поведать.......
chumakcm1430
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 27.08.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:28

  yanyura написав:А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.


Видел 70-летних IT-шников, они до сих пор в шоколаде и живут лучше европейских пенсионеров.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1875
З нами з: 30.10.08
Подякував: 170 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне... 1, 2, 3
R2 » Чет 10 січ, 2019 21:38
23 1570
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 20:19
zРадио
Ціни на продукти харчування в Києві — найвищі в Україні
R2 » П'ят 11 січ, 2019 14:50
1 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:51
sena_2008atp
Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили
R2 » П'ят 11 січ, 2019 08:55
2 270
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 11:29
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.