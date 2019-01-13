В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

Додано: Пон 14 січ, 2019 17:00

AlifeSoft написав: yanyura написав: А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого. А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.



Видел 70-летних IT-шников, они до сих пор в шоколаде и живут лучше европейских пенсионеров. Видел 70-летних IT-шников, они до сих пор в шоколаде и живут лучше европейских пенсионеров.

Ага, пьют смузи, ездят на гироскутерах и парят вейпы. Сказочник. Мне 32 и я уже понимаю и чувствую, что именно как "айтишник" я становлюсь динозавром, потому что вместо одного меня можно нанять 10 обезьян-студентов, которые напишут намного больше кода, хоть и кривого и жадного, но работающего. Поэтому в таком возрасте путь уже только в административном направлении в этой сфере. А это уже не так айтишник, как менеджер, просто работающий в этой сфере.Так что истории про 70-летних айтишников - это очень забавно, вот только это сказки для 70-летних бабок на лавочке.