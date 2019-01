В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд

Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:28

yanyura написав: А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого. А потом наступает старость со всеми ее "прелестями". И тут появляется очередной молодой "умник", который начинает учить жить, не понимая, что когда и он состарится, появится новый, аналогично учащий жить, но теперь уже его самого.



Видел 70-летних IT-шников, они до сих пор в шоколаде и живут лучше европейских пенсионеров. Видел 70-летних IT-шников, они до сих пор в шоколаде и живут лучше европейских пенсионеров.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.